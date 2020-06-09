الصين تتصدر قائمة المستثمرين فى أوغندا

كشف تقرير جديد لهيئة الاستثمار الأوغندية النقاب عن أن الصين تصدرت قائمة الدول التي شاركت في استثمارات في أوغندا خلال فترة الربع الثالث من العام المالى 2019 / 2020.

وأوضحت هيئة الاستثمار الأوغندية في تقريرها الذى صدر اليوم أن الصين سجلت استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 164 مليون دولار ، وأن هذا المبلغ يمثل 54% من إجمالى قيمة الاستثمارات في أوغندا الواقعة شرق أفريقيا.

وجاء فى التقرير أن قطاع البناء سجل أعلى معدل للاستثمارات خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمتها 4ر144 مليون دولار، أى مايعادل 7ر47 % من إجمالى الاستثمارات المعتزم إقامتها .

وأضاف التقرير أن الصين تقوم بمشروع استثمارى تقدر قيمته بحوالى 33ر138 مليون دولار.

وأشار تقرير هيئة الاستثمار الأوغندية إلى أن المشروعات /الصينية المصدر/ سجلت أعلى مستوى للتشغيل، حيث وفرت 3782 فرصة عمل ، أى مايعادل خمسين فى المائة من إجمالى فرص العمل فى هذه المشروعات.