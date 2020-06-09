 الصين تتصدر قائمة المستثمرين فى أوغندا - بوابة الشروق
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الصين تتصدر قائمة المستثمرين فى أوغندا

علم الصين
علم الصين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 1:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 1:42 م

كشف تقرير جديد لهيئة الاستثمار الأوغندية النقاب عن أن الصين تصدرت قائمة الدول التي شاركت في استثمارات في أوغندا خلال فترة الربع الثالث من العام المالى 2019 / 2020.

وأوضحت هيئة الاستثمار الأوغندية في تقريرها الذى صدر اليوم أن الصين سجلت استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 164 مليون دولار ، وأن هذا المبلغ يمثل 54% من إجمالى قيمة الاستثمارات في أوغندا الواقعة شرق أفريقيا.

وجاء فى التقرير أن قطاع البناء سجل أعلى معدل للاستثمارات خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمتها 4ر144 مليون دولار، أى مايعادل 7ر47 % من إجمالى الاستثمارات المعتزم إقامتها .
وأضاف التقرير أن الصين تقوم بمشروع استثمارى تقدر قيمته بحوالى 33ر138 مليون دولار.

وأشار تقرير هيئة الاستثمار الأوغندية إلى أن المشروعات /الصينية المصدر/ سجلت أعلى مستوى للتشغيل، حيث وفرت 3782 فرصة عمل ، أى مايعادل خمسين فى المائة من إجمالى فرص العمل فى هذه المشروعات.


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