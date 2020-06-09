ذكرت وزارة النقل، عددا من إنجازاتها في مجال الموانئ البرية والجافة خلال الست سنوات الماضية، على رأسها إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل، والشروع في تنفيذ أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت المشروعات والإنجازات على النحو التالي:

- إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان لتحـالف ( محلي – عالمي).

- إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه.

- البدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مالية 1650 مليون جنيه.

- البدء في توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشائها ( 8 موانئ جافة) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1,141 مليار جنيه.