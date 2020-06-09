مديرية تموين القاهرة: حملات مكثفة لفرض الرقابة علي الأسواق ومنع الغش

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة عدة حملات بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلي و15 مايو، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن ضبط 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و 16 طن دقيق و3 طن مخلل و80 كجم لحم مفروم وطن عسل أسود و1000 كجم زبيب و1500 لتر زيت زيتون و900 كجم سمن نباتي و3500 كجم سمك و1750 كجم سكر و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وعدم توافر أي مستندات لها تدل على حيازتها.

كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة.

واستطاعت المديرية من ضبط محل لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 440 كجم كلور و440 كجم ديتول و440 كجم صابون سائل، تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

جاء ذلك، نفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري