السكرتير المساعد لمحافظ مطروح بعد إصابته بكورونا: حجم الآلام ليس كبيرا

قال محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظ مطروح، إنه لا يعلم مصدر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن أعراض الفيروس ظهرت عليه بعد عودته من مأمورية من القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن عمله كسكرتير مساعد للمحافظ يتطلب العمل مع الجمهور والاحتكاك الدائم به، قائلًا إن حجم الآلام التي يعانيها ليس كبيرًا.

وأشار إلى أن جميع أفراد أسرته بخير حتى الآن، موضحًا أنه أبلغ وزارة الصحة بأسماء المخالطين له خلال الفترة الماضية ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من عدم ظهور أية أعراض.

ونفى نقل الإصابة للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤكدًا أنه اتخذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع المحافظ من ارتداء الكمامة وعدم السلام باستخدام الأيدي، فضلًا عن مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

وأعلنت محافظة مطروح، اليوم الاثنين، إصابة اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد للمحافظة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت نتائج التحاليل الطبية عن إيجابيتها، وتم عزله منزليا لتلقي العلاج.