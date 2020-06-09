 آلاف المشيعين يلقون نظرة الوداع على جثمان فلويد في مسقط رأسه - بوابة الشروق
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آلاف المشيعين يلقون نظرة الوداع على جثمان فلويد في مسقط رأسه


نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:34 ص

 (د ب أ) 

يلقي ألاف الأشخاص نظرة الوداع على جثمان جورج فلويد في مسقط رأسه في هيوستن ، تكساس.

وكشف بث تليفزيوني حي مشاهد لصفوف متواصلة من المشيعين يقتربون من النعش الذهبي ، الذي يحمل جسد فلويد في كنيسة فاونتين أوف بيريز أو نافورة الثناء في جنوب غربي هيوستن.

ومن المتوقع أن يلقي آلاف الأشخاص نظرة الوداع على جثمان فلويد ويشاركون في مراسم عامة لإحياء ذكراه اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء قبل الجنازة الخاصة التي ستقام له غدا الثلاثاء.

وارتدى بعض المشيعين قمصانًا تحمل صورة لوجه فلويد وكلمات "لا أستطيع التنفس" ، والتي كانت من بين كلماته الأخيرة.


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