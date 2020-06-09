«الصحة العالمية» تحذر: وضع كورونا يزداد سوءا فى العالم

ــ تقرير: نصف البريطانيين انتهكوا الإغلاق.. والنيوزيلنديون يقبلون على التسوق مع انتهاء العزل.. واليابان تسجل صفر إصابات





اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) يزداد سوءا فى أنحاء العالم، محذرة من التراخى فى الإجراءات، وذلك بعدما بدأت العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفف القيود، التى فرضت سابقا بهدف الحد من تفشى الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت فى جنيف: «رغم أن الوضع فى طور التحسن فى أوروبا، إلا أنه يزداد سوءا عالميا»، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

وأضاف: «بعد مرور ما يزيد على 6 أشهر على تفشى الوباء، ليس هذا الوقت المناسب لأن تحد أى دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)».

وحثت المنظمة دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء كورونا، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته فى أمريكا الوسطى.

من جهتها، أظهرت وثائق حكومية فى لندن أن أكثر من نصف البريطانيين انتهكوا قواعد وشروط الإغلاق الذى فرضته الحكومة منذ منتصف مارس الماضى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يفسر استمرار الارتفاع فى أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الفيروس حتى الآن.

وبحسب مسح حكومى نشرت نتائجه صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن نحو 60% من البريطانيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و44 عاما انتهكوا قواعد وشروط الإغلاق التى أمرت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

كما تبين من الوثائق الحكومية البريطانية أن أقل من 20% من الأشخاص فى بريطانيا يرتدون الكمامات الطبية عند خروجهم من منازلهم، فيما تبين أنه على الرغم من هذه النسبة المتدنية فإن سكان العاصمة لندن هم الأكثر ارتداء للكمامات مقارنة بغيرهم ممن يعيشون خارج العاصمة.

ووجد البحث الحكومى أن كبار السن من الأشخاص المتقاعدين هم الأكثر التزاما بالتباعد الاجتماعى والجسدى، وهو ما يعكس المخاطر المتزايدة للبالغين من كبار السن.

وخلصت الدراسة التى أجريت فى أواخر مايو الماضى إلى أن ربع البريطانيين فقط يعتقدون بأن المدارس يجب أن تعود للعمل كما كانت فى السابق، بينما يرى ثلاثة أرباع البريطانيين أنه يتوجب استمرار إغلاقها حفاظا على الصحة العامة ولضمان عدم انتشار الفيروس.

وفى اليابان، أعلن مسئولو الصحة عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد اليوم ليتوقف بذلك إجمالى الإصابات عند 17 ألفا و223 حالة، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه).

وهناك 712 حالة أخرى تم تسجيلها على متن سفينة «دايموند برينسيس»، التى خضعت للحجر الصحى بالقرب من طوكيو فى فبراير الماضى.

وفى الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض فى بر الصين الرئيسى بنهاية أمس.

وفى المكسيك، كشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 120102.

إلى ذلك، تبادل النيوزيلنديون العناق والقبلات وأقبلوا على المتاجر وخططوا للحفلات، اليوم، مع رفع كل القيود التى فرضت لمكافحة فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، بينما لا يزال معظم باقى دول العالم يكافح الجائحة.

وكانت نيوزيلندا أعلنت، اليوم، خلوها من فيروس كورونا، لتصبح ضمن أولى دول العالم التى تعود إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل.

ويعنى ذلك رفع كل القيود عن الناس فى المقاهى أو المتاجر أو الاستادات الرياضية أو الملاهى الليلة أو على التجمعات العامة والخاصة.