وزير الكهرباء: قريبا الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى و يعمل حالياً بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

وأوضح شاكر خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أنه جار الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.