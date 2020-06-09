 وزير الكهرباء: قريبا الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الكهرباء: قريبا الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة

محمد صلاح
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 11:00 ص

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى و يعمل حالياً بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

وأوضح شاكر خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أنه جار الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

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