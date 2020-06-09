البرازيل تنسحب من المنافسة على استضافة مونديال السيدات 2023

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء عن سحب ملفه لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2023 للسيدات وذلك قبل أسبوعين ونصف الأسبوع من حسم المنافسة على حق استضافة هذه النسخة.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أنه سيدعم الآن الملف الكولومبي لطلب استضافة هذه النسخة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن الحكومة البرازيلية ليس لديها الضمانات الضرورية لتنظيم البطولة وأنها ترفض التوقيع على الضمانات الضرورية في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

والآن، يتنافس الملف الكولومبي مع ملفين آخرين على حق استضافة هذه النسخة حيث قدمت اليابان ملفا لطلب الاستضافة فيما تقدمت أستراليا ونيوزيلندا بملف مشترك.

ويحسم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصراع على حق الاستضافة في 25 يونيو الحالي.