عمدة نيويورك: ستتم إعادة تسمية خمسة شوارع «حياة السود مهمة» بالمدينة

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، إن مدينة نيويورك ستعيد تسمية خمسة من شوارعها باسم "حياة السود مهمة".

وأوضح أن الرسالة ستكتب أيضا على شوارع في "موقع حيوي" في كل الشوارع الخمسة. ستكون واحدة قرب قاعة المدينة في مانهاتن، وسيتم اختيار الأماكن الأخرى بواسطة مشاركين ونشطاء وقادة المدينة.

وقال دي بلاسيو "الأمر الذي سيكون واضحا- اسم الشارع وعلى الشوارع في مدينتنا، وهي الرسالة التي يجب أن تشعر بها الآن المدينة تماما تماما، وهذا الشعب أيضا، أن /حياة السود مهمة/".

وكانت عمدة واشنطن موريل براوزر قد قررت الأسبوع الماضي إعادة تسمية المنطقة الموجودة خارج البيت الأبيض "ساحة حياة السود مهمة" وسمحت بكتابة الكلمات بحروف صفراء ضخمة على أرضية الشوارع القريبة.