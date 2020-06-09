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أعلنت وزارة الاقتصاد البرازيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في البرازيل خلال الشهر الماضي بنسبة 53 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 960258 طلب.

وذكرت الوزارة أن عدد العمال الذين طلبوا الحصول على إعانة بطالة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بلغ 3ر3 مليون عامل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العدد المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي يزيد بنسبة 4ر12 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان أكبر عدد لطلبات إعانة البطالة من نصيب ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وريو دي جانيرو خلال مايو الماضي.

بلغ العدد في ساو باولو 281360 طلب وفي ميناس جيرايس 103329 طلب وفي ريو دي جانيرو 82584 طلب.