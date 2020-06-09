 الكويت: شفاء 920 حالة مصابة بكورونا.. والإجمالي 22 ألفا و162 متعافيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يونيو 2020 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكويت: شفاء 920 حالة مصابة بكورونا.. والإجمالي 22 ألفا و162 متعافيا

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:47 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 920 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 22 ألفا و162 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ920 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 1037 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك