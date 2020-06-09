مسؤول أمني بألمانيا يرفض اتهام الاشتراكيين بوجود عنصرية كامنة داخل الشرطة

رفض رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية اتهامات صادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تقول إنه تسود في الهيئات الأمنية الألمانية "عنصرية كامنة".

وقال جيورج ماير الذي يتولى أيضا منصب وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "ليس هناك أي مبرر للتشكك في نزاهة شرطتنا على مستوى هيكلي".

وأضاف أن هناك بعض الحالات الفردية التي يتم تقفى أثرها "بكامل قوة سيادة القانون"، وأكد أنه يسري في ذلك: أن لا تسامح مع العنصرية، ودعا إلى ضرورة أن تساند الأوساط السياسية العمل الذي يقوم به أفراد الشرطة، لاسيما في الوقت الحالي.

يذكر أن زاسكيا إسكن، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، صرحت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس الاثنين بأن "هناك عنصرية كامنة داخل صفوف قوات الأمن يجب كشفها ومكافحتها من خلال إجراءات تتخذها القيادة الداخلية".

ومن جانبه اعتبر وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، يواخيم هرمان، التصريحات الصادرة من إسكن عن العنصرية الكامنة لدى الشرطة الألمانية في الموضع الخطأ، وقال هرمان لصحيفة "مونشر مركور" الألمانية المحلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إنه "من غير اللائق التشكك في نزاهة أفرادنا وجدارتهم بالثقة، في ظل تجاوزات الشرطة الأمريكية حاليا".