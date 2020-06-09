الرئاسة الجزائرية: لن نجازف بحياة المواطنين وسنعمل على تخفيف الحجر الصحي

قال محند أوسعيد بلعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن الدولة الجزائرية لن تجازف بحياة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أنها ستعمل على العودة للحياة العادية من خلال تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالموازاة مع مكافحة فيروس كورونا.

وأكد بلعيد - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة الجزائرية - أن العمل على إنعاش الحياة الاقتصادية وتخفيف إجراءات الغلق الاقتصادي لا يعني أبدا التراجع عن إجراءات وقاية المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد من خلال تمديد العمل بمنحة الـ10 آلاف دينار للمتضررين، بالإضافة إلى اقتراحات الإعفاء الضريبي الجزئي على التجار المتضررين.

واعتبر بلعيد أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر الشعب الجزائري، وقال إن "الشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين، وهناك مختصون في إثارة البلبلة ولن يتحقق لهم أبدا ما يسعون إلى تحقيقه".