عبد الحفيظ: «لقيط الكرة المصرية وأبو اليافطات» كل همه الاستيلاء على معتقدات الأهلي

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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسائل غير مباشرة لما أسماه بـ"أبو اليافطات" و"لقيط الكرة المصرية" في تلميح لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

قال عبد الحفيظ خلال استضافته عبر قناة ناديه "نحن لنا أصلي عائلي ورياضي، ثم فوجئنا بوجود لقيط للكرة المصرية يتعايش وله تواجد بيننا".

وأضاف "أبو اليافطات.. كل همه الاستيلاء على معتقدات الأهلي، لقد تأسس الأهلي في 1907 لمكافحة الاحتلال الإنجليزي وأغراض وطنية وليس للمنافسة على الألقاب، لنجده يعلق يافطة (نادي الكرامة والوطنية)".

وتابع "كما يشعر هذا الشخص بالضيق الشديد من شعار الأهلي فوق الجميع".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "وأخيرًا علق يافطة على سور ناديه يصفه بنادي القرن الحقيقي".

وأشار سيد عبد الحفيظ "إذا استبعدنا الأهلي ومازيمبي والترجي من تصنيف الأندية الإفريقية، سيكون نادي الوداد البيضاوي الأول على الترتيب رغم أن الزمالك فاز ببطولتي دوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقي في 2002 و2003، ومؤخرا كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

وتساءل مدير الكرة بالأهلي "لماذا يتم تصنيف الزمالك أعلى من أنيمبا في قرعة دور المجموعات رغم أن الفريق النيجيري فاز خلال القرن الجاري بلقب دوري الأبطال مرتين في 2003 و2004 مقابل مرة للزمالك؟ لماذا لا يقال إن الـ1 أكبر من 2؟!".