كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تستمر حالات العدوى الجماعية في العاصمة وضواحيها، إذ تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سول وحدها عتبة الألف.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع الى 11852 حتى منتصف ليل أمس بزيادة 38 حالة جديدة عن اليوم السابق له. وكانت 35 منها من انتقال العدوى داخليا و3 حالات وافدة.

وبلغ عدد حالات الوفاة 274 حالة بزيادة حالة واحدة. بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 إلى 10589 حالة، وارتفع عدد المرضى الذين خضعوا للعلاج بمقدار 11 شخصا إلى 989 شخصا.

وتجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في سول عتبة الألف حالة ليصل إلى 1.015 حالة، ووصل العدد في إقليم كيونغ كي إلى 955 حالة مع الاقتراب من ألف حالة.