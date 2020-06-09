 خالد أبو بكر يرسل رجاء لمستشار الرئيس لشؤون الصحة: لا نتبنى خطابا عن شركة خاصة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يونيو 2020 6:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

خالد أبو بكر يرسل رجاء لمستشار الرئيس لشؤون الصحة: لا نتبنى خطابا عن شركة خاصة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 5:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 5:25 ص

علق الإعلامي خالد أبو بكر على تصريح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، بإعلان شركة متعددة الجنسيات بكامبريدج، عن الوصول لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «رجاء مستشار الرئيس، نحن لا نتبنى خطابا عن شركة خاصة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن المسؤول داخل الدولة عليه أن يخبر المواطنين بما أقرته الدولة المصرية بالفعل، متسائلًا عن علاقة مستشار الرئيس بالموضوع.

وأوضح أن الصفة الرسمية تتطلب الانتظار حتى صدور قرار نهائي من الدولة المصرية بشأن هذه الشركة الخاصة، ثم الإعلان عنها من خلال إعلام الدولة بناء على ضوابط ومعطيات.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، قد أعلن وفي تصريحات تليفزيونية عن توصل شركة «استرا زينكا» متعددة الجنسيات إنجليزية سويدية بكامبريدج، بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك