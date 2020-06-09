خالد أبو بكر يرسل رجاء لمستشار الرئيس لشؤون الصحة: لا نتبنى خطابا عن شركة خاصة

علق الإعلامي خالد أبو بكر على تصريح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، بإعلان شركة متعددة الجنسيات بكامبريدج، عن الوصول لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «رجاء مستشار الرئيس، نحن لا نتبنى خطابا عن شركة خاصة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن المسؤول داخل الدولة عليه أن يخبر المواطنين بما أقرته الدولة المصرية بالفعل، متسائلًا عن علاقة مستشار الرئيس بالموضوع.

وأوضح أن الصفة الرسمية تتطلب الانتظار حتى صدور قرار نهائي من الدولة المصرية بشأن هذه الشركة الخاصة، ثم الإعلان عنها من خلال إعلام الدولة بناء على ضوابط ومعطيات.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، قد أعلن وفي تصريحات تليفزيونية عن توصل شركة «استرا زينكا» متعددة الجنسيات إنجليزية سويدية بكامبريدج، بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا.