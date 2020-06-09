سفير أمريكا بليبيا: تزايد فرص إجراء حوار سياسي قريبا

أكد السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند،اليوم الثلاثاء، تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجحا إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريبا.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا ، على حسابها في موقع "فيسبوك" وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، أن نورلاند التقى برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أمس الاثنين.

وأضافت أن المسؤولين اتفقا على ضرورة أن تكون المفوضية مستعدة وأن يتم دعمها بشكل ملائم، للتحضير لإجراء انتخابات "مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار واجراء حوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة".

وذكرت السفارة أن "أمريكا ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين".