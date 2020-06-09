محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار أمر اعتقال بحق وريث سامسونج

رفضت محكمة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء، إصدار أمر اعتقال بحق وريث مجموعة سامسونج، لي جاي يونج، واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين، في إطار تحقيق بشأن عملية اندماج مثيرة للجدل، تمت قبل خمسة أعوام بين وحدتين في المجموعة.

ونقلت المحكمة عن القاضية القول إنها لا تعتقد أن إلقاء القبض على /لي/، والمديرين السابقين، تشوي جي سونج وكيم جونج جونج، أمر ضروري، مضيفة أن ممثلي الادعاء كان لديهم أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلي الادعاء انتقدوا القرار، وقالوا إنهم سيواصلون تحقيقاتهم.

وأفادت "يونهاب" بأنه يشتبه في تورط الثلاثة في خطة لتمهيد الطريق أمام /لي/ لخلافة والده المريض، عبر تضخيم قيمة شركة "تشيل إنداستريز" وخفض قيمة "سامسونج سي آند تي" قبل أن تحدث عملية الاندماج بينهما في عام 2015.

وكان /لي/ أكبر مساهم في "تشيل إنداستريز"، بحصة نسبتها 2ر23 بالمئة.