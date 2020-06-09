بريطانيا تسجن متسابقة بإحدى منافسات ملكات الجمال و3 نازيين آخرين

حكمت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن على متسابقة سابقة في إحدى منافسات ملكات الجمال وثلاثة آخرين من النازيين الجدد الذين أدينوا بالانتماء إلى جماعة العمل القومي اليمينية المتطرفة المحظورة.

وحكمت محكمة برمنجهام الملكية على أليس كاتر (24 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشريكها السابق مارك جونز (25 عاما)، بالسجن لمدة خمسة أعوام وستة أشهر.

وحُكم على شابين آخرين بالسجن أربعة أعوام ونصف و18 شهرا لارتكاب نفس الجريمة، بينما صدر حكم على متهم خامس بالسجن لمدة ثلاث أعوام العام الماضي.

وقالت جيني هوبكنز من الادعاء العام الملكي قبل صدور الحكم "كل واحد من هؤلاء الأشخاص واصل عضويتهم في (منظمة) العمل الوطني بعد أن تم حظرها كمنظمة إرهابية".

وتابعت هوبكنز: "تمكنا من إثبات أنهم رتبوا اجتماعات في مدن مختلفة، وفحصوا الأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات لكشف ما إذا كان معهم هواتف محمولة مخبأة وأجهزة استماع مخفية واستخدموا عددا من تطبيقات الأمن الاليكترونى ".

وأضافت "عنصريتهم المتعصبة تعني أنهم غير مستعدين لكسر الروابط التي وحدتهم في الكراهية."