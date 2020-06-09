رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتوقع من 2000 إلى 2500 إصابة خلال الشهر الجاري

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المسحات التي تجرى للمشتبة في إصابتهم بفيروس كورونا لم يتم إلغائها في البرتوكول الجديد، وتم رفع درجات الاشتباه بالآشعة المقطعية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، اليوم الإثنين، أن البرتوكول الجديد ألغى المسحة في حالة الخروج والتحسن وهذا ليس إجراء يخص وزارة الصحة، بل توجه منظمة الصحة العالمية.

وحول دقة الارقام المعلنة يوميا حول أعداد الإصابات، قال إنها أرقام واقعية لمن طلب إجراء المسحات، لكن هناك أعداد أخرى من الإصابات لم تطلب المسحة وهم أصحاب الأعراض البسيطة.

وتوقع في شهر يونيو تسجيل عدد 2000 إصابة يومية وفي السيناريو الأسوأ 2500، لكن رغم ذلك لازالت أرقام المنحنى في نطاق التغطية الصحية، مشيرًا إلى احتمالية أن تصل مصر لمنحنى الثبات شهر يوليو ثم يبدأ في الانحدار خلال أغسطس، وفقًا لقوله.