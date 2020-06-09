 ممرض متعافى من كورونا يقرر التبرع ببلازما دمه: أقل واجب ممكن أن أقدمه - بوابة الشروق
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ممرض متعافى من كورونا يقرر التبرع ببلازما دمه: أقل واجب ممكن أن أقدمه

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 3:21 ص

قال إبراهيم ماهر، ممرض متعافى من فيروس كورونا، إنه قرر التبرع ببلازما دمه لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد؛ لرغبته في عدم معاناة أي شخص مما عاناه عند الإصابة، معقبًا: «أقل واجب من الممكن أن نقدمه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن الإصابة انتقلت إليه من والده وجده الذي توفاه الله، مشيرًا إلى أن الفيروس أصاب ثمانية من أعضاء أسرته دفعة واحدة.

ولفت إلى أن والده تعافى بشكل تام من «كوفيد - 19»، موضحًا أن أخاه الأصغر تبرع لأخ مدرسة كانت تعلمه عندما كان طالبًا بالتمريض، وهو ما اعتبره أنه أقل واجب يقدمه لها.

وتمنى أن يتماثل جميع المصابين الشفاء من الفيروس قريبًا، قائلًا إن تجربة الإصابة بالفيروس مرحلة غير سهلة، فضلًا عن أن العلاج لم يكن مؤلمًا بقدر ما كانت الحالة النفسية مؤلمة.


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