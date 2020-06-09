روسيا تسجل 8595 إصابة جديدة بكورونا و171 وفاة

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أعلنت السلطات الروسية تسجل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد، و171 وفاة، صباح اليوم الثلاثاء، وفق «سكاي نيوز عربية».

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 485253، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6142 حالة وفاة.