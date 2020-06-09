وزير الري السوداني: مواصلة اجتماعات سد النهضة بين الدول الثلاث

قال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة ناقش جانبين أساسيين: الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة للدول، مشيرًا إلى أن الاجتماع تم بوجود ثلاثة مراقبين من دول جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن النقاش كان مثمرًا وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية ما عدا الجمعة والأحد؛ للوصول إلى اتفاق حول النقاط المتبقية، على أن تتم الاجتماعات بالتداول بين الدول في الخرطوم والقاهرة والأديس أبابا.

وأشار إلى مواصلة اجتماع المراقبين، وتحديد دورهم بأكثر دقة غدًا، قائلًا إن نقاش اليوم مثمر وإيجابي في السودان.

وعقدت السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا ثلاثيا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب إفريقيا.