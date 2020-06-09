الشروق تنشر خطاب الأولمبية الدولية بشأن انتخابات الاتحادات

حصلت «الشروق» على صورة من الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ ٢٣ أبريل الماضي، والموجه للجان الأولمبية الوطنية، ومنها بالطبع اللجنة الأولمبية المصرية، والخاص بانتخابات الاتحادات على خلفية تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لتقام العام المقبل وتحديدا في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ أغسطس ٢٠٢١، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطبقا للخطاب الصادر، فقد اللجنة الأولمبية الدولية خيارين أمام اللجان الوطنية من أجل إقامة الدورة الانتخابية الجديدة، وقدمت مختلف التوضيحات لتطبيق الحل الأنسب لكل دولة.

ينص المقترح الأول على أن يتم استكمال الفترة الحالية لأربع سنوات، وإجراء الانتخابات قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

المقترح الثاني ينص على تأجيل إقامة الانتخابات إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحديدا في صيف 2021، وفي هذه الحالة سيتم تلقائيًا تمديد فترة عمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الحالية سنة أخرى لمن أكمل السنوات الأربع، وتم التأكيد على أن هذا المقترح يدعم برنامج تجهيز المنتخبات المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية، وذلك بمواصلة الإشراف على خطط تأهيل الفرق للألعاب الأولمبية.

وشدد خطاب الأولمبية الدولية على أن التمديد سيكون أمرًا استثنائيًا بعد انتهاء الدورة المحددة بأربع سنوات، كما حسمت مسألة المدة لمجالس إدارات الاتحادات التي ستؤجل انتخاباتها إلى ما بعد الأولمبياد، لتمتد إلى ثلاث سنوات فقط، بشرط واضح، وهو أن تكون نهاية الدورة الأولمبية المقبلة في 2024.

وأشار الخطاب أيضًا إلى أن الانتخابات في الاتحادات الوطنية، لا تخضع بصفة مباشرة لسلطة اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك تم التوجيه بضرورة التنسيق مع الاتحادات الدولية لاتخاذ الإجراءات السليمة.

واختمت اللجنة الأولمبية رسالتها بالتأكيد على استعدادها لمساعدة مختلف اللجان الأولمبية الوطنية على إيجاد الحلول المناسبة في حال مواجهة أية صعوبات في تنظيم الدورة الانتخابية الجديدة.