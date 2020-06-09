6 فنادق بجنوب سيناء تستوفي الاشتراطات وتحصل على شهادة السلامة الصحية

استكملت 6 منشآت سياحية بجنوب سيناء، كافة الضوابط والشروط الخاصة بإعادة التشغيل واستقبال الزوار في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتسلمت فنادق شرم دريمز ريزورت، والفيروز، ونوفتيل، وكورال بيتش المنتزه، ورويال الباتروس مودرنا، وشارمليون سي لايف، اليوم الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك عقب التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بالمحافظة، بلغ 33 فندقًا، إضافة إلى أن العديد من الفنادق مازالت في مرحلة استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالاعتماد.

وأكد أن لجان الفحص مستمرة في أعمال الفحص بالفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.