تقرير: النمسا تفتح حدودها مع إيطاليا في 16 يونيو

تتأهب النمسا لإعلان رفع القيود المفروضة على المعابر الحدودية من إيطاليا الأسبوع المقبل، لتنهي المتطلبات بتقديم الوافدين نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد أو العزل الذاتي، حسبما ذكرت صحيفة "دي بريسه" النمساوية نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها.

ويعني القرار أن النمسا ستكون قد أنهت جميع قيود السفر إلى البلدان المجاورة التي تواجه الجائحة، بعد فتح الحدود لجميع الدول الأخرى الأسبوع الماضي.

وسيتمكن السياح العائدون من كرواتيا، وهي وجهة صيفية رئيسية للسياح النمساويين، من العودة دون قيود، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الثلاثاء.

ومن بين الدول الأوروبية الكبرى، ستبقى السويد والمملكة المتحدة فقط على قائمة الدول التي يتطلب دخول مواطنيها النمسا تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا ترجع لما لا يزيد عن أربعة أيام، أو التزام الحجر الصحي لمدة أسبوعين.