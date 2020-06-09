جابر نصار: مدة مجلس النواب 5 سنوات لا تقبل التمديد ولو «ساعة واحدة»

قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة السابق، إن مجلس النواب الحالي تنتهي ولايته في التاسع من شهر يناير المقبل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الإثنين، أن المادة 106 من الدستور والمادة 156 هما المنظمتان لمدة المجلس وكيفية انعقاده.

وتابع: «مدة مجلس النواب بشكل قاطع هي خمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ أول اجتماع له ومجلس النواب بطبيعته القانونية ليس وظيفة بل هو ممثل عن الامة فهو يفقد صفته قانونياً بانتهاء مدته، ولا يحق له الاستمرار ساعة واحدة بعد انتهاء مدته، لكن إذا ما حدثت حالة ضرورة اقتضت تأجيل الانتخابات فإن المادة 156 ترد بشكل قاطع أنه لايمكن تمديد فترة مجلس النواب تحت أي ظرف ويجوز في هذه الحالة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية مؤقتاً له».

وحول إمكانية إجراء إنتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل التداعيات الاقتصادية لكورونا، قال نصار: "ليس من المتصور من الناحية العملية ان يتم إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين، ولا يمكن دمج انتخابات غرفتي البرلمان في آن واحد لكن الاولى والابدى إجراء انتخابات مجلس النواب لانه مجلس تشريعي".