أمريكى يقتحم بسيارته تجمع للمتظاهرين في سياتل ويطلق النار -فيديو

أفادت شرطة مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن وفيديو التقطه شهود عيان، بأن رجلا قاد سيارته باتجاه جمع من المتظاهرين في المدينة، ثم أطلق النار على متظاهر تصدى له عند توقفه مما أسفر عن إصابته بجروح.

وقالت شرطة سياتل إن رجال الإطفاء اصطحبوا المصاب إلى المستشفى وكانت حالته مستقرة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأظهر الفيديو المشتبه به وهو يخرج من سيارته عندما بدأ المتظاهرين يحيطون بها عند الساعة الثامنة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي، بالقرب من المنطقة الشرقية لقسم شرطة سياتل. ثم أشهر المتهم ما يتضح أنه مسدسه، عابرا بين المتظاهرين الذين ابتعدوا خوفا من السلاح، ثم سلم نفسه للشرطة.

وشوهد المصاب ويدعى دانيال 26 عاما، وهو يرفع قبضته في الهواء في الوقت الذي اصطحبه المسعفين بعيدا عن مكان الحادث. وقال دانيال إنه لكم المتهم أثناء وجوده في السيارة في محاوله لتجريده من سلاحه بعد قيادته المتهوره نحو حشد المتظاهرين.

وأوضح دانيال: "رأيت سيارة يقودها رجل بتهور في محاولة لدهس المتظاهرين". وأضاف: "أمسكت به ولكمته في وجهه، ثم سمعت صوت العيار الناري وهو يخترق زراعي". وتابع: "لقد تحركت في الوقت المناسب. كل ما فعلته كان من أجل حماية هؤلاء المتظاهرين".

وتشهد الولايات المتحدة موجة غضب تاريخية أثارتها وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) خنقا أثناء قيام شرطي أبيض بتوقيفه الشهر الماضي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.