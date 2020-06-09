البابا تواضروس: إنجازات «السيسي» خلال فترة رئاسته تطرقت إلى جميع المجالات

وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه رئاسة مصر، داعيًا له بالصحة والعمر الطويل، والقدرة على مواجهة التحديات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أنه يتوجه بالشكر لله على أعمال الرئيس السيسي في مصر، ذاكرًا أن إنجازاته خلال فترة رئاسته في السنوات الست الماضية، تطرقت إلى جميع المجالات.

وتابع: «إذا تمت مراجعة الأعمال التي قام بها الرئيس السيسي فسنجد أنه مايسترو لكل هذه الأعمال»، موضحًا أنه على الرغم من النجاح الذي حققه الرئيس خلال فترة حكمه لمصر، فإنه واجه ومازال يواجه العديد من التحديات.

ولفت ألى أنه شعر بالحيرة عندما فكر في أهم إنجازات «السيسي» خلال فترة رئاسته، حيث تعامله مع أزمة العشوائيات أو فيروس سي، والمبادرات الصحية الأخرى، إضافة إلى حلن لمشكلة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الإنجازات التي ترتبط بالشأن الصحي هي التي تنال المرتبة الأولى في إنجازات الرئيس؛ لأنه لا يوجد أغلى من الصحة، على حد تعبيره.

وحلت أمس الذكرى السادسة لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، بعد انتخابه في 8 يونيو عام 2014.