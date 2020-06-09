وزير الكهرباء العراقي يبحث مع السفير الألماني سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهرباىية

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بحث وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي الإمارة اليوم الاثنين مع السفير الألماني في بغداد أوله دييل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين.

ورحب وزير الكهرباء العراقي بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية، ومشيداً برصانة الشركات الألمانية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية،والتي ساهمت بتحسين أداء المنظومة الكهربائية.

وأشار الوزير خلال استقبال السفير الألماني لتقديم التهنئة لمناسبة تسنم الوزير منصبه الجديد، إلى أن "سوق الطاقة العراقية سوق واعد ومهم،وأن الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام بتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".

من جانبه، دعا السفير الألماني إلى تفعيل الشراكة بين الجانبين، وتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين ، مبدياً بنفس الوقت استعداد شركات بلاده للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة سيمنس مع الوزارة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى خارطة الطريق المقدمة من شركة سيمنس الألمانية ، فضلا عن مناقشة موضوع الوقود الغازي والاسثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وسبل جذب الشركات الألمانية للاستثمار في العراق.