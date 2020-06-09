محافظ المنيا يوقع عقود تمويل مشروعات في 3 مراكز لمعالجة أسباب الهجرة

وقع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، المخصص لمحافظة المنيا، بقيمة 41 مليون جنيه كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات بنية أساسية بعدد من القرى بـ3 مراكز بالمحافظة، وينفذ المشروع بالمراكز الثلاثة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، بحضور، مروان محمد مروان مدير الجهاز.

وقال المحافظ، إن المشروعات التي تمولها المنحة تشمل رصف طرق ريفية بأطوال 5 كيلومتر، ومد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بأطوال 31 كم، وترميم وصيانة 9 مراكز شباب، و12 مدرسة، و13 وحدة صحية، و9 وحدات بيطرية، على أن تنفذ المشروعات من خلال مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وهيئة الأبنية التعليمية والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، خلال عام ونصف من توقيع العقود.

وأكد حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن المخاطر والأضرار للهجرة غير النظامية على الشباب كبيرة جدا، داعيًا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع.

من جانبه، أوضح مروان محمد، أن المراكز الثلاثة التي يستهدفها الجهاز لمواجهة تلك الظاهرة هي: ملوي، ديرمواس، سمالوط لتمويل مشروعات بنية أساسية بهذه المراكز.

واستعرض وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا عددا من المشروعات التي ينفذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.