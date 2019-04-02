الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا في بولندا تنتقد رفع الحصانة عن قاضي انتقد الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا في بولندا، رفع الحصانة عن قاض وجه انتقادات لحكومة وارسو.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في وارسو، ايجور توليا، إن الغرفة تصرفت وفقا للقانون وفي نطاق صلاحياتها، وذلك بحسب ما قاله متحدث باسم المحكمة في وارسو اليوم الثلاثاء.

ويتمتع القضاة وممثلو الادعاء في بولندا بحصانة من الملاحقات القضائية الجنائية، ولا يمكن رفع هذه الحصانة إلا في ظل ظروف معينة.

يشار إلى أن توليا 49 عاما هو أحد المنتقدين البارزين للإصلاحات القضائية التي دفع بها حزب القانون والعدالة الحاكم، وهو حزب محافظ وطني.

وطلب الادعاء العام رفع الحصانة عن توليا. واتهمه بتجاوز صلاحياته، ضمن أمور أخرى، لأنه سمح بدخول ممثلي وسائل الإعلام إلى داخل قاعة المحكمة أثناء صدور الحكم في قضية تمثل ازعاجا للحزب الحاكم.

يشار إلى أن هناك شكوك بشأن حيادية الغرفة التأديبية.