«الموريتاني» يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعرب رئيس مهرجان برلين السينمائي الدولي كارلو شاتريان عن سعادته بافتتاح المهرجان مساء اليوم الأربعاء وذلك بعد شهور ظل فيها من غير الواضح ما إذا كان المهرجان سيقام بالفعل بسبب جائحة كورونا.



وقبل افتتاح المهرجان في جزيرة المتاحف، قال شاتريان إنه " من دواعي السرور" معربا عن تطلعه لحضور الجمهور.



وبسبب جائحة كورونا، تم تقسيم المهرجان إلى قسمين، حيث قام الخبراء في الجزء الأول في مارس الماضي بمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت. والآن سيُجرى عرض الأفلام أمام الجماهير في ساحات مفتوحة.



وسيكون فيلم الافتتاح هو فيلم الدراما القضائية "الموريتاني" بطولة الممثلة الأمريكية جودي فوستر ويحكي الفيلم عن سجين ظل لفترة طويلة في سجن جوانتانامو.



وقال شاتريان إن الفيلم يجمع بين ممثلين رائعين وقصة ذات صلة حيث يمر بطل الفيلم برحلة مأساوية لكنه رغم ذلك لا يفقد إنسانيته.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجائحة سيكون لها تأثير على قطاع السينما على المدى الطويل، قال شاتريان إن من الصعب التنبؤ بهذا الموضوع.



كانت دور السينما أُغْلِقَتْ على مدار شهور بسبب انتشار فيروس كورونا كما أن أعمال التصوير السينمائي أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الجائحة، ويطمح قطاع السينما في ألمانيا إلى بداية جديدة حيث من المنتظر معاودة عرض الأفلام في العديد من الأماكن في ألمانيا بحلول مطلع تموز/يوليو المقبل.