قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم توص بجرعة ثالثة لأي من اللقاحات السبعة التي تم اعتمادها.

وأوضح أبو بكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، أن المنظمة أوصت بجرعتين فقط لكل اللقاحات باستثناء "جونسون أند جونسون"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تحاليل معينة يجب إجراءها قبل تلقي أي لقاح.

وأكد أنه لا يوجد أي آثار جانبية بالنسبة لمتلقي اللقاح، وليس هناك أية علاقة بين اللقاح وإصابات السكر والبنكرياس لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

من جهتها، قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن "هناك دلائل كثيرة تؤكد أن لقاح فيروس كورونا أمن بالنسبة للمرأة الحامل".

وأضافت أنه ليس هناك أي مانع للمرأة الحامل أن تحصل على اللقاح، مشيرة إلى أنه ليس هناك مشكلة في تلقى مصاب كورونا اللقاح بعد تعافيه بشكل كامل.

وحول الفطر الأسود، أكدت أنه ليس هناك أي ارتباط بين فيروس كورونا والإصابة بالفطر الأسود، لافتة إلى أنه موجود منذ سنيين وأن سبب الإصابة به هو نقص المناعة والسرطان، كما أنه ينتشر في البلاد التي يوجد بها رطوبة عالية.

وأضافت الحجة أن الفطر الأسود غير معد ولا ينتقل من شخص إلى شخص آخر.