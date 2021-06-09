«كاس» تلغي قرار اتحاد الكرة التونسي تجميد نشاط هلال الشابة

قررت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اليوم الأربعاء إلغاء قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم تعليقه لنشاط فريق هلال الشابة والذي صدر منذ 17 اكتوبر 2020.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم قرار كاس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والذي يتضمن قبولا للطعن الذي تقدم به هلال الشابة، الناشط في الدوري الممتاز، منذ يوم 16 نوفمبر 2020.

وكان الاتحاد التونسي قرر تعليق نشاط هلال الشابة لمدة عام بداعي عدم التزامه بالآجال المحددة قانونا بتجديد تسجيله، ما تسبب في احتجاجات واسعة في مدينة الشابة معقل الفريق الواقعة على الساحل التونسي.

وقبل صدور القرار كان التوتر يسود العلاقة بين الجانبين بسبب الانتقادات اللاذعة التي دأب على توجيهها مسؤولو الشابة الى اتحاد الكرة.

وتسبب القرار بالفعل في حرمان النادي من المنافسة في المسابقات الرياضية للموسم الكروي الحالي الذي يشارف على الانتهاء في انتظار استكمال الدور قبل النهائي والدور النهائي لمسابقة الكأس في وقت لاحق الشهر الجاري.

وخرجت أعداد كبيرة من أنصار هلال الشابة اليوم يحتفلون وسط المدينة بمجرد نشر قرار كاس ولم يصدر تعليق على الفور من الاتحاد التونسي.

ويلزم قرار المحكمة الاتحاد بدفع خمسة آلاف فرنك سويسري لهلال الشابة مقابل رسوم الدفاع.

كما يلزم الاتحاد التونسي بتحمل مصاريف التحكيم بنسبة 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة لهلال الشابة.