نشوب حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

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شب حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات مختلفة بزمام المناطق الزراعية بالطريق الدائري بمدينة الخارجة في الوادى الجديد اليوم الاربعاء.

واتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء ارتفاع حدة الحريق بسبب الرياح التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وكان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة زمام الطريق الدائرى بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ السيطرة على الحريق الممتد بمساحات كبيرة وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى محمد إبراهيم احمد بحروق بالغة من الدرجة الثانية جراء الحريق.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر التى وقعت جراء الحريق.