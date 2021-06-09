قالت الفنانة ليلي علوي، إنها تتعرض للكثير من المضايقات في الشارع، مؤكدة أنها تأخذ حقها على الفور.

وخلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، روت «ليلى»، واقعة تعرضت لها أثناء قيادة سيارتها وفوجئت بشخص يقود سيارته ويحاول مضايقتها، معقبة: «دخلت فيه».

وأضافت أنه لم تخش من ردود الأفعال من المارة الذين قد يتجمعون حولها في الشارع بعد الواقعة التي تعود إلى فترة طويلة، موضحة أن فترة لم تكن الهواتف منتشرة وبالتالي لم تقلق من إمكانية تصوير ما حدث.

وأشارت إلى لا تحب اقتحام أحد لحياتها الشخصية سواء كانت مع أسرتها أو تتناول الطعام أو تخرج في نزهة، رافضة أن يعمل أي شخص على تصويرها أثناء قضائها وقتها بحرية، مشترطة أن يحدث ذلك بإذن منها.

في شأن فني، شددت «ليلى»، على أهمية دور المخرج في العمل لإظهار بالشكل المناسب والمطلوب، مؤكدة ضرورة تدخله في كافة جوانب العمل وليس فقط أداء الفنان بما يحسن من جودة العمل.

يُشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية هو فيلم «ماما حامل»، الذي يشاركها فيه بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وطرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي، وفي دول الخليج العربي الخميس الماضي.