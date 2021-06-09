نقل النواب تشكل لجنة مصغرة لمتابعة تطوير مزلقان أبو حماد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم حول تأخر بناء سور على السكة الحديد بطول ١ كم بمدينة أبو حماد لمدة خمس سنوات.

وأوصت اللجنة بتشكيل اللجنة المصغرة من أعضائها لتفقد موقع السور والتعرف على ما تم من أعمال، وموافاة هيئة السكك الحديدية اللجنة بتفاصيل مشروع بناء السور متضمنة تاريخ بدء الأعمال وما تم منها حتى الآن، وأسباب تعطل التنفيذ والموعد المحدد لإنهاء الأعمال.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة ثالث مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن المطالبة بفتح مزلقان أبو خضرة الذي تم غلقه بعد إنشاء كوبري علوي، مما أثر على حياة المواطنين ومصالحهم.

ووجهت لجنة النقل بمعاينة موقع المزلقان للتعرف على مدى تلبية الكوبري لاحتياجات المواطنين وتيسير أمور حياتهم اليومية مع اقتراح الحلول البديلة مع مراعاة التوجه العام والتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لتحرير مسير القطارت وتخفيض عدد المزلقانات.