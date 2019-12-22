القاهر: تخصيص 4 ملايين و500 ألف جنيه لبناء حى جديد ومركز تكنولوجى بالمرج

حى السلام ثان: اعتماد مليون و595 ألف جنيه لتجديد منطقة صهيب الرومى ومساكن النيل

كشفت محافظة القاهرة، عن الأعمال الجارية بشوارع الشرطة، والعنانى، ومحمد حسن، والجزيرة، وكمال حمزة، ومنطقة الأندلس، بحى المرج، شرق العاصمة، من رصف وإنارة للشوارع، لتجديد وتطوير الحى، موضحة أن نسبة التنفيذ في أعمال الرصف وصلت لـ70%، باعتماد مالى 6 ملايين جنيه، ووصلت المبالغ المنصرفة حتى الآن لـ3 ملايين و900 ألف جنيه.

وأشارت إلى تدعيم احتياجات الحى بتخصيص 4 ملايين و500 ألف جنيه لبناء حى جديد ومركز تكنولوجي بالمرج، فضلًا عن شراء كابينة تعقيم و2 ماكينة رش مطهر وجهاز لقياس درجة الحرارة للمتوافدين إلى الحى، موضحة أنه تم شراء مهمات إنارة وأدوات صيانة وتجديد بـ3 ملايين جنيه لإنارة كل شوارع وميادين الحى.

وأكدت عبر صفحتها الرسمية، على استكمال أعمال تطوير عدد 2 مربع اسبيكو القديم، وربط تلك المنطقة بحى السلام أول بمحور الطوارئ بمساحة تتراوح من 7000 إلى 8000 متر مربع، وذلك بطول 1050 مترا وبعرض 7 إلى 9 أمتار، مضيفة أن نسبة التنفيذ وصلت 100% بتكلفة مالية بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وكشفت عن اعتماد مليون و595 ألف جنيه لإحلال وتجديد منطقة صهيب الرومى، ومساكن النيل، وجزء من شارع السادات، ومربع اسبيكو الجديد، وتقسيم الأمل1 و2، وتقسيم السكة الحديد، مؤكدة تدعيم احتياجات الحى بمليون و250 ألف جنيه، من حيث استكمال أعمال تطوير مخزن الاشغالات، وتطوير وتجديد قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى رئاسة الحى، فضلًا عن شراء كاميرات مراقبة بمقر الحى.

ولفتت إلى تطوير حديقة مربع أطلس 2 واستكمال زراعة مربعاته بالنجيل الطبيعى الجاهز ووضع أشجار الزينة الأسوار النباتية بتكلفة إجمالية 25 الف جنيه، حفاظًا علي المظهر العام وتحسينًا للبيئة، بنسبة تنفيذ 80% حتى الآن.

وأضافت أنه تم تخصيص 6 ملايين جنيه لرصف وتطوير المربعات السكنية والترابية بحى السلام ثان، شرق القاهرة، إضافة إلى مليون و500 ألف جنيه لتركيب وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة للمربعات السكنية، حيث وصلت نسبة تنفيذ برنامج الإنارة بالحى إلى 85%.