تحالف ميركل المسيحي يواصل تصدره استطلاعات الرأي

واصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقدمه في استطلاعات الرأي على حزب الخضر.

فقد أظهر الاستطلاع، الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي أسبوعيا بتكليف من محطة "آر تي إل" التلفزيونية، أن شعبية التحالف المسيحي ارتفعت بمقدار نقطتين مئويتين إلى 27%، بينما تراجعت شعبية الخضر بنفس المقدار إلى 22%.

واستقرت شعبية باقي الأحزاب عند نفس نتائج الأسبوع الماضي، حيث حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر على 14% لكل منهما، وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 9%، وحزب اليسار على 6%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن الائتلاف الحاكم الجديد المنتظر تشكيله عقب الانتخابات التشريعية في ألمانيا قد يكون بين المسيحيين والخضر، أو بين الخضر والاشتراكيين والأحرار، أو بين المسيحيين والاشتراكيين والأحرار.

وتراجع تقدم مرشحة الخضر للمنافسة على المستشارية، أنالينا بيربوك على منافسيها أرمين لاشيت وأولاف شولتس. فمقارنة بالأسبوع الماضي، فقدت بيربوك ثلاث نقاط مئوية أخرى ووصلت إلى 21%، مقابل 20% لمرشح التحالف المسيحي لاشيت (زائد 1)، و16% لمرشح الاشتراكيين شولتس (زائد 2).

وفي استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية يوم الأحد الماضي، حصل التحالف المسيحي على تأييد 26% من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 21% للخضر.

وعادة ما تكون استطلاعات الرأي بوجه عام محفوفة بالشكوك. فالعلاقات الفاترة مع الأحزاب وقرارات التصويت قبيل الانتخابات مباشرة تصعب بشكل متزايد على معاهد أبحاث الرأي تقييم البيانات التي تم جمعها. ومن حيث المبدأ، تعكس الاستطلاعات الرأي فقط في وقت إجرائها ولكنها ليست تنبؤات بنتيجة الانتخابات.