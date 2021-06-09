قالت الفنانة شيماء فرغلي زوجة الفنان الراحل سعيد صالح، إنهما تزوجا بعد قصة حب وصفتها بـ«الغريبة والعجيبة»، مؤكدة تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب فارق السن بينهما.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ونقول كمان» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب على شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، إن لا تعتبر فارق السن معيارًا للحب، موضحة أنهما تقابلا صدفة خلال متابعته لإحدى مسرحياتها، وأنه أعجب بأدائها وطلب أن يتم إشراكها في أعماله.



وأشارت إلى أن ابنة سعيد صالح كانت صديقة لها، وأنهما اضطرا لإخفاء خبر الزواج عنها في بداية الأمر مراعاة لشعورها وفق تعبيرها، موضحة أن الزواج كان سريعًا لكنه تم بشكل شرعي.



وأوضحت أن الفنان الراحل حرص على تعريف نفسه لها رغم شهرته الكبيرة فقابلت الأمر بخجول شديد، معقبة: «إحنا اللي اتخطفنا.. حاجة من عند ربنا»، وأشارت إلى أن رفضت الارتباط به في بداية الأمر، وأنها كانت فقط تحترمه وتقدره، حسب تعبيرها.



وأفادت «شيماء»، بأن صالح عرض عليها الزواج أثناء تقديمها إحدى المسرحيات وهي تقف على خشبة المسرح، لكنها رفضت الطلب، فقاطعها لفترة قبل أن تتغير الأمور فيما بعد.



وكشفت عن تعرضها لأزمة عندما شُخِّصت إصابة خاطئة لها بالإصابة بفيروس سي بعد تبرعها بالدم في بنك الدم، متابعةً: «كنت باكل حاجة مع واحدة معرفة وابنها خطفها من إيدي انفعلته عليه وقالتله دي عندها مرض معدي.. رد الفعل كان قاسيًّا ومهينًا.. نتيجة التحليل لم تظهر ولم تتأكد الإصابة».



وأكملت: «سعيد صالح أكل مكاني وقال لو هتموت أنا موافق أموت معاها.. مصدقتش إن فيه حد يعمل حاجة كده، خاصة إنه كان مريض سكر وبدأت قصة الحب بيننا واستمرت سبع سنوات».



وتوفي الفنان سعيد صالح في أول أغسطس من عام 2014، عن عمر ناهز آنذاك 76 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.