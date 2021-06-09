تقرير: نيوزيلندا ليست على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ

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خلص تقرير جديد إلى أن نيوزيلندا ليست على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، وأنه يتعين عليها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأصدرت لجنة تغير المناخ اليوم الأربعاء خارطة طريقها لكيفية تحول نيوزيلندا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

وقال التقرير إن "التفكير قصير الأجل" أعاق التقدم الحقيقي وإنه يتعين على اللجنة "إيجاد توازن بين الدفع بقوة للحاق بالركب بعد سنوات من العمل المحدود والتحرك بخطى مستدامة" .

وأضاف التقرير :"هناك حاجة إلى القيام ببعض العمل الشاق الآن الذي سيثمر في وقت لاحق".

ومن بين الاقتراحات الواردة في الوثيقة التخلص التدريجي من غلايات الفحم، وزيادة أعداد المركبات منخفضة الانبعاثات، والتغييرات في أساليب الزراعة.

ويتعين على الحكومة الآن أن تأخذ بالمشورة، وأن تنشر قبل نهاية العام خطتها الخاصة التي تحدد الكيفية التي ستفي من خلالها بالأهداف المناخية.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن تقرير اللجنة هو "إحدى أهم الوثائق" التي ستتتسلهما.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن هذه القرارات "ستشكل المستقبل حقا".

وقالت إنه إذا ظلت الانبعاثات العالمية مرتفعة فإن درجات الحرارة ستزداد وإن تأثير ذلك سيكون "هائلا وواسع الانتشار وكارثيا" بالنسبة لنيوزيلندا.

وأضافت: "التصرف الآن ليس خيارا، بل حتميا".