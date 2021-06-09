تقرير أوروبي: تم نقل مبيعات المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت بسبب كورونا

أكد تقرير المخدرات الأوروبي لعام 2021 أن إنتاج المخدرات غير المشروعة على الأراضي الأوروبية زاد خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي، حيث ساعدت عمليات الإغلاق في نقل مبيعات المخدرات من الشوارع إلى منصات الإنترنت المشفرة.

وأوضح، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميرني" اليونانية اليوم الأربعاء، أن الجماعات الإجرامية تكيفت أيضا مع قيود السفر وإغلاق الحدود من خلال الاعتماد بشكل أقل على النقل عبر البشر والتحول بدلا من ذلك إلى حاويات الشحن وسلاسل التوريد التجارية لتهريب المواد غير المشروعة.

وأشار التقرير إلى "أنه في حين أن الطلبات الصارمة للبقاء في المنزل في معظم البلدان عطلت مبيعات المخدرات في الشوارع، انتقل السوق إلى منصات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي المشفرة للتفاوض على المشتريات وخدمات التوصيل للمنازل للتوزيع"، موضحا أنه تم اكتشاف 46 مخدرا جديدا في عام 2020 وحده، بما في ذلك القنب الصناعي الجديد والمواد الأفيونية.

يشار إلى أنه يتم إصدار التقرير سنويا من قبل مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان، مستمدا البيانات من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا والنرويج.