تراجع معدل البطالة في ماليزيا خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية الصادرة اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا في معدل البطالة بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي.
وذكرت الإدارة أن معدل البطالة سجل في نيسان/أبريل الماضي 6ر4% مقابل 7ر4% في آذار/مارس الماضي.
كما تراجع عدد العاطلين في ماليزيا خلال نفس الفترة من 2ر753 ألف عاطل إلى 7ر742 ألف عاطل.
وارتفع عدد العاملين في ماليزيا بنسبة 1ر0% شهريا في نيسان/أبريل الماضي إلى 35ر15 مليون عامل مقابل 33ر15 مليون عامل في الشهر السابق عليه.
واستقر معدل المشاركة في قوة العمل خلال نيسان/أبريل الماضي عند مستوى 6ر68% من إجمالي عدد السكان في سن العمل.