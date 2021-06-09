تراجع معدل البطالة في ماليزيا خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية الصادرة اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا في معدل البطالة بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت الإدارة أن معدل البطالة سجل في نيسان/أبريل الماضي 6ر4% مقابل 7ر4% في آذار/مارس الماضي.

كما تراجع عدد العاطلين في ماليزيا خلال نفس الفترة من 2ر753 ألف عاطل إلى 7ر742 ألف عاطل.

وارتفع عدد العاملين في ماليزيا بنسبة 1ر0% شهريا في نيسان/أبريل الماضي إلى 35ر15 مليون عامل مقابل 33ر15 مليون عامل في الشهر السابق عليه.

واستقر معدل المشاركة في قوة العمل خلال نيسان/أبريل الماضي عند مستوى 6ر68% من إجمالي عدد السكان في سن العمل.