استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بعد ظهر اليوم بمكتبه، وزيري الخارجية والري المصريين سامح شكرى، والدكتور محمد عبد العاطي، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، ووزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسور ياسر عباس، وسفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السيد حسام عيسى.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.



وتناول اللقاء موضوع الملء الأحادي الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول التشغيل وتبادل المعلومات والذي يضر بالمصالح والأمن المائي لدول المصب السودان ومصر.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف عمل آلية التنسيق على المستوى الفني ودعم المسار الإفريقي للاتفاق بين الدول الثلاثة قبل الملء.





