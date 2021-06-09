أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مايو الماضي إلى 3ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر1% مقابل 9ر0% خلال أبريل الماضي.

في المقابل تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 3ر0% شهريا خلال أبريل الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 9% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر8% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 8ر6% خلال الشهر السابق.