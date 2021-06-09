تغريم 5 شركات صناعية في كوريا الجنوبية بتهمة الاحتكار

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أعلنت هيئة التجارة الحرة في كوريا الجنوبية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار تغريم 5 شركات كورية جنوبية تعمل في مجال إنتاج روابط قضبان السكك الحديدية 6ر12 مليار وون (3ر11 مليون دولار) لاتهاماها بالاتفاق على السيطرة على أسعار المنتجات.

وبحسب بيان الهيئة فإن شركة تيميونج إندستريال وأربع شركات منافسة تواطأت على تحديد أسعار منتجاتها في 54 مناقصة لشركة السكك الحديدية الكورية الجنوبية لشراء هذه المنتجات خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

يذكر أن روابط القضبان هي تلك الكتل الخرسانية أو الخشبية التي توضع مستعرضة أو عمودية على قضيبي السكة الحديد لربطهما معا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة التجارة الحرة القول إن القيمة الإجمالية للتعاقدات التي تضررت من ممارسات الشركات الخمس بلغت 5ر222 مليار وون.

كما أمرت الهيئة الشركات الخمس باتخاذ إجراءات تصحيحية لوقف هذه الممارسات وقررت تقديم شكوى إلى الادعاء العام ضد شركة تيميونج إندستريال.