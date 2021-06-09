رئيس مدينة سمالوط بالمنيا يتابع توسعة شارع الرزقة وإزالة الإشغالات

تفقد اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، أعمال توسعة شارع الرزقة خلف مدرسة الفنية بحي جنوب المدينة، إضافة إلى إزالة جميع الإشغالات المحيطة ورفع تراكمات قمامة كانت موجودة داخل السور الذي تمت إزالته.

وتابع شريف عزت، رئيس حي جنوب، توزيع صناديق قمامة بالمنطقة، إضافة إلى إزالة إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية الأسلاك وعمود الكهرباء الملاصق للسور؛ لكي يتم تغيير مكانة ووضعة بمحاذاة الشارع، حيث يستمر العمل حتى تتم تهيئة الشارع بالشكل المطلوب تمهيدا لوضعه في خطة الرصف.

وقال رئيس مركز سمالوط إن ذلك يأتي ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن مواصلة العمل لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين؛ للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.