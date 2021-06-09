دنيا عبد العزيز: لا أهتم بمساحة الدور في العمل الفني بل بتأثيره في نفوس الجمهور

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إنها كانت ناقمة على دورها في فيلم «كلم ماما»، لكنها تقبلته وأعجبت به فيما بعد، لأنه حقق نجاحا كبيرا، وترك بصمة مع الجمهور.

وأضافت خلال لقائها بفقرة «اسألني»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنها شاركت بالغناء مع بطلات عمل «كلم ماما»، في أغاني الفيلم، ما عدا أغنية «إحنا شباب الجامعة».

وأوضحت أنها لا تهتم لمساحة الدور في العمل الفني، ولكن تنظر إلى مدى تأثيره في نفوس الجمهور، مشيرة إلى أن أهم عمل في مسيرتها المهنية قامت به هو مسلسل «بنات أفكاري»، التي تتمنى أن يعاد عرضه على شاشة التلفاز مجددا.

وقالت إن خانة الوظيفة بالبطاقة القومية الخاصة بها، مكتوب فيها مخرجة سينمائية، لأن هذا تخصصها الدراسي، لكنها لم تخرج أبدا أي عمل حتى الآن.

وأضافت دنيا خلال لقائها بفقرة «اسألني»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنها تتمنى أن تتوجه لمجال الإخراج، -تخصص دراستها بمعهد السينما- لكنها مشغولة بأدائها التمثيلي في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

وأكدت أنه رغم حبها للتمثيل الاستعراضي، لكنها لم تؤديه بسبب عدم وجود أي سينما أو مسرحيات استعراضية، لافتة إلى أنها تستطيع القيام بجميع أنواع الرقص الشرقي، والتانجو، والسالسا، والفلكلور الشعبي، كما درست أيضا الباليه.

وأوضحت أنه حين تمثيلها بفيلم «الجراج»، قامت بأداء شخصيتها بكل تلقائية، نظرا لأن القصة كانت مأخوذة من أحداث حقيقية، وقد لقبتها الفنانة نجلاء فتحي حينها بـ«جوليت السينما المصرية».

وأشارت إلى أنها تعلمت الكثير خلال عملها مع نجوم كبار مثل الفنان محمد صبحي، الذي جلب لها مدرب معهد الصم والبكم، وتعلمت لغة الإشارة خلال شهر، وذلك من أجل القيام بشخصية فتاة خرساء في مسلسل «يوميات ونيس».