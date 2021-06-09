الحكومة السودانية تعلن زيادات كبيرة في أسعار المواد البترولية

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أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان الثلاثاء عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا يقضي بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين - جازولين) "وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".

كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.

وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وهذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.

وبحسب التكلفة الحالية ، حددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها سودانيا، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيها سودانيا ، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.